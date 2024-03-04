Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi programına çok sayıda kişi başvurdu. Evlenmeye hazırlanan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından faizsiz olarak 150 bin TL alacak. Başvuru koşulları, ödeme yöntemi ve evlilik kredisi için gerekli koşullar...

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Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yeni evlenecek çiftlere yardımcı olmak için başlatılan evlilik kredisi, 48 ay boyunca geri ödemesiz 150 bin lira kredi sağlayacak. Başvuruları devam eden kredinin onaylanması için çiftlerin yerine getirmesi gereken diğer şartlar da vardır. Peki, evlilik kredisi için gerekli koşullar nedir? Başvuru nasıl yapılır? Detaylar burada bulunabilir...

Faizsiz Evlilik Kredisi Başvurusu

15 Şubat Perşembe 2024'te Aile ve Gençlik Fonu için başvurular başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Başvuru tarihleri ise açıklanmadı.

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Evlilik Kredisinin Koşulları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak,

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) dışında herhangi bir taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak,

Çiftlerin son altı aylık toplam gelirleri ve son aya ait gelirleri, iki asgari ücretten fazla olmamak üzere,

Başvuru tarihinden resmi nikâh tarihine en az iki ay ve en fazla altmış ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacağını garanti etmek,

Evlilik Kredisi Almak İçin Bir Yaş Sınırı Var Mı?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak için 18 ila 29 yaş aralığında olanların başvurabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen kişiler, 30 yaşından gün almamış olmalıdır.

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