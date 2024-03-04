Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek

Yeni haftayla birlikte soğuk hava başlar. Yarından itibaren İstanbul'da sıcaklıklar beş dereceye düşecek ve yağmur bekleniyor. Ege'de ise şiddetli yağış su baskınlarına neden olabilir.

YAYINLAMA
Google News
Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek

Bahar havasından sonra soğuk hava geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a göre, Salı günü batı bölgeler üzerinden kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Başta İzmir, Muğla, Bodrum ve Aydın. Bu bölgede gök gürültüsüyle birlikte şiddetli yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Bodrum ve Datça, su baskınlarına karşı dikkatlidir. Muğla açıklarında bile hortum riski olabilir. Aynı yağış Ege bölgesinden sonra Antalya'ya ulaşacak. Antalya da sel riski altındadır." yorumunu yaptı.

Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmelerKademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler

Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladıEhliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı

İstanbul için şu anda beklenen kar yağışı yok, ancak yağmur bekleniyor.

Çalışkan, sıcaklıkların 4 ila 5 dereceye düşeceğini ve özellikle öğle saatlerinden sonra Kadıköy ve Zeytinburnu taraflarında güneyde kalan ilçelerde yoğun yağmur olacağını belirtti. Yarından sonra İstanbul'da sıcaklık yaklaşık 10-12 derece olacak.dedi.

Kış Mart'ta Geri Geliyor

Anadolu'nun yüksek bölgelerinde kar bekleniyor. Çalışkan, "Çarşamba günü hava daha da soğuk olacak" dedi. Çarşamba ile cumartesi arasında, özellikle rakımı 1500 olan bölgelerde kar yağışı bekleniyor.dedi.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler
Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı
Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı
Son Haberler
Milyonların gözü bu haberde! Hem ikramiye, hem aylıklar yükselecek
Milyonların gözü bu haberde! Hem ikramiye, hem aylıklar yükselecek
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ölümden döndü!
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ölümden döndü!
Gaziantep’te kuyumcuların yeni trendi Altın kravat vitrinlerde yerini aldı
Gaziantep’te kuyumcuların yeni trendi Altın kravat vitrinlerde yerini aldı
CHP Pendik Belediye meclis üyesi adayı Ersin Börçek, dikkatleri üzerine çekiyor
CHP Pendik Belediye meclis üyesi adayı Ersin Börçek, dikkatleri üzerine çekiyor
O ilçede İstanbul kart kullanan herkesi ilgilendiriyor! Minibüslerde de kullanılmaya başlandı
O ilçede İstanbul kart kullanan herkesi ilgilendiriyor! Minibüslerde de kullanılmaya başlandı
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..
Çok Okunanlar
BİM Ramazan ayına özel yiyecekten içeceğe süper indirimli Aktüel ürün kataloğunu yayınladı
BİM Ramazan ayına özel yiyecekten içeceğe süper indirimli Aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek
Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için “Artık sözler eyleme dökülmeli”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için “Artık sözler eyleme dökülmeli”
Uzman isimden ürkütücü açıklama! 'Beklemediğimiz bir iklimle karşı karşıyayız'
Uzman isimden ürkütücü açıklama! 'Beklemediğimiz bir iklimle karşı karşıyayız'
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları