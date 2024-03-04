Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek

Bahar havasından sonra soğuk hava geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a göre, Salı günü batı bölgeler üzerinden kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Başta İzmir, Muğla, Bodrum ve Aydın. Bu bölgede gök gürültüsüyle birlikte şiddetli yağış bekleniyor. İzmir, Muğla, Bodrum ve Datça, su baskınlarına karşı dikkatlidir. Muğla açıklarında bile hortum riski olabilir. Aynı yağış Ege bölgesinden sonra Antalya'ya ulaşacak. Antalya da sel riski altındadır." yorumunu yaptı.

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İstanbul için şu anda beklenen kar yağışı yok, ancak yağmur bekleniyor.

Çalışkan, sıcaklıkların 4 ila 5 dereceye düşeceğini ve özellikle öğle saatlerinden sonra Kadıköy ve Zeytinburnu taraflarında güneyde kalan ilçelerde yoğun yağmur olacağını belirtti. Yarından sonra İstanbul'da sıcaklık yaklaşık 10-12 derece olacak.dedi.

Kış Mart'ta Geri Geliyor

Anadolu'nun yüksek bölgelerinde kar bekleniyor. Çalışkan, "Çarşamba günü hava daha da soğuk olacak" dedi. Çarşamba ile cumartesi arasında, özellikle rakımı 1500 olan bölgelerde kar yağışı bekleniyor.dedi.