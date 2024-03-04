Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler

Kademeli emeklilik üzerine çalışmalar devam ediyor. EYT'yi kaçıranlar için yeni bir emekli olma yolu olarak görülen kademeli emeklilikte, istenen şartları sağlayan vatandaşlar 43 ile 45 yaştan itibaren kısmi de olsa emekli olabilirler.

Kademeli Emeklilik İle İlgili Açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medyanın ve vatandaşların gündeminde olan iki konu hakkında konuştu.

Işıkhan, staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız olmadığını belirtti.

Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı açıkladı: 9 milyar liralık destek bugün hesaplara yattı!

Avrupa Merkez Bankası’na göre Bitcoin’in adil değeri halen sıfır!

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Amerika enflasyon verileri açıklandı…

1999'dan 2008'e Kadar Çalışanlar Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?

Muhalefet, kademeli emeklilik önerisini Meclis'e sundu, ancak şu anda resmi bir açıklama yok. Yine de olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir durum bekleniyor;

Çalışanlar 9 Eylül 1999'dan sonra 6.250 prim günü şartı ile 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2000'den sonra çalışanlar 6.325 prim günü şartı ile 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilirler.

Haberin Devamı

2001 sonrasında çalışanlar, 6.400 prim günü şartı ile 43 ve 45 yaşında emekli olabilir.

2002'den sonra çalışanlar, 6.475 prim günü şartı ile 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilirler.

2003'ten sonra çalışanlar 6.550 prim günü şartı ile 44 ve 46 yaşında emekli olabilirler.

2004'ten sonra çalışanlar 6.625 prim günü şartı ile 45 ve 47 yaşında emekli olabilirler.

2005'ten sonra çalışanlar 6.700 prim günü şartı ile 46 ve 48 yaşında emekli olabilirler.

2006 sonrasında çalışanlar 6.775 prim günü şartı ile 47 ve 49 yaşında emekli olabilirler.

2007'den sonra çalışanlar 6.850 prim günü şartı ile 48 ve 50 yaşında emekli olabilirler.

2008'den sonra çalışanlar 6.925 prim günü şartı ile 49 ve 51 yaşında emekli olabilirler.