MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!

MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı İstanbul'da yakalandı.

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MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!

MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı İstanbul'da yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu Mehnaz Omarı'yı İstanbul'da yakaladı.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!

İranlı Mehnaz Omarı’nın, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı öğrenildi. Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı’nın, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omarı'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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