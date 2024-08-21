Öfkeden gözü dönmüş! Hamile eşini vatandaşların gözü önünde öldüresiye dövdü!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kişi eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Vatandaşlar tarafından linç edilmek üzereyken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 16 Ağustos günü Manisa’nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.N.A., eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildi.

Sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olayda vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Yılmaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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