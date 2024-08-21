Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen yangında bir yayla evi kül oldu. Yangının söndürülmesinin ardından, çıkan görüntüde 3 kişinin yanarak can verdiği belirlendi.

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Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!

Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.Haçovit Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!

Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!

Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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KAYNAK: AA

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