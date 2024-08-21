Türkiye'den nefes kesen hamle! PKK, bizi sattınız deyip isyan etti! 'Türkiye'yi oradan çıkaramazsınız'

Terör örgütü ele başı Mustafa Karasu, Türkiye'nin Irak hükümet ile yapılan terör anlaşmasına çok sert karşı çıkarak, Irak hükümetine "bizi sattınız 'Türkiye'yi oradan daha çıkaramazsınız" diyerek tehditlerde bulundu.

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Türkiye'den nefes kesen hamle! PKK, bizi sattınız deyip isyan etti! 'Türkiye'yi oradan çıkaramazsınız'

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu Ankara ile Bağdat arasındaki tarihi anlaşma hakkında “Biraz ekonomik rahatlatma,biraz şu imkânı bulma temelinde Türk devleti ile bu anlaşmayı yapmak, bizi satmaktır." dedi.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın ardından iki ülkenin savunma bakanları tarafından "Askeri, Güvenlik iş birliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış Bakan hakan Fidan anlaşmayı "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirmişti. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, imzalanan anlaşma ile ilgili, "Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır" ifadelerini kullanmıştı. Anlaşma maddeleri arasında Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması da vardı.

TERÖRİST BAŞI KARASU IRAK HÜKÜMETİNE İSYAN ETTİ

PKK'nın televizyon kanalına konuşan terör örgütü elebaşlarından terörist Mustafa Karasu şu ifadeleri kullandı;

Ama şunu söylemek gerekiyor. Şu andaki Irak yönetiminin gerçekten tarih bilgisi ve okuması zayıf. Böyle anlaşılıyor. Türk devletini tanımıyor. Günlük politika üretiyor. Şu anda Türk devleti şantaj yaptı; suyu şantaj olarak kullandı. Şimdi gevşetiyor. Irak da bu oyuna geliyor. Kesinlikle Irak'ın çıkarına değil. Şu andaki o iktidar, Sudani ve yardımcıları bin pişman olacaklar Türkiye ile bu ilişkiler sürdürdükleri için. KDP'nin şantajına böyle boyun eğdikleri için pişman olacaklar.

"BİZİ SATTINIZ"

Irak tarihi onları nasıl anacak? Bu kadar Türk devletini tanımama, Türk devletinin bir nevi havuç sopa politikasına boyun eğme. Tam havuç sopa politikasına teslim olmuştur Irak. Türkiye’yle ilişkiden dolayı ekonomik alan biraz rahatlayacakmış. Bu, satmadır. Bunun başka anlamı yok. Biraz ekonomik rahatlatma, biraz şu imkânı bulma temelinde Türk devleti ile bu anlaşmayı yapmak, Irak'ı satmaktır.

"TÜRKİYEYİ ORADAN KİM ÇIKARACAK?"

Iraklılar demiş ki Başika'da Türkler eğitim alacak, kendileri de etkili olacakmış. Kendinizi kandırıyorsunuz. Türklerin işgalini meşrulaştırdınız yani. Kim çıkaracak Türkiye'yi oradan? Çıkacağını mı sanıyorlar?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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