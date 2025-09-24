Meloni, o şarttları yerine getirdiği takdirde Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı

  1. Anasayfa
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin'i ancak tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yönetimdeki tüm rollerden dışlanması halinde tanıyacaklarını ifade etti. İtalyan muhalefeti ise, Meloni'nin şartına tepki gösterdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Meloni, hükümetin parlamentoya Filistin'in tanınmasına yönelik bir teklif sunacağını ancak bunun yalnızca tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın Gazze’den çıkarılarak yönetimdeki tüm rollerden dışlanması şartlarıyla gerçekleşeceğini duyurdu. Meloni, "Filistin'in tanınmasına karşı değilim, ancak önceliklerimizi doğru belirlememiz gerekiyor." diyerek, muhalefetin de bu teklifi desteklemesini ümit ettiğini söyledi. Uluslararası baskının İsrail’den ziyade Hamas'a yönlendirilmesi gerektiğini belirten Meloni, savaşı başlatan ve rehineleri iade etmeyi reddederek sonlandırmayı reddeden tarafın Hamas olduğunu savundu.

İTALYAN MUHALEFETİNDEN MELONİ'NİN ŞARTINA TEPKİ

Eski Başbakan ve muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Başbakan Meloni'nin Filistin'in tanınmasını şartlara bağlayan açıklamasına sert tepki gösterdi. Conte, "Meloni'nin son icadı olan Filistin Devleti'nin şartlı tanınması, hükümetimizin uyuşukluğunu teyit eden sefil bir manevradır. Filistin'in tanınması resmi bir eylemdir ve mevcut şartlarda bu son derece sembolik ve ancak siyasi açıdan değeri olan bir girişimdir. Bunu ya yaparsınız ya yapmazsınız. İtalya niçin Filistin Devleti'ni tanıyan 150'den fazla ülkeye katılmıyor? Netanyahu'nun yanında yer almaya devam eden hükümetimizin iki yüzlülüğü iğrenç." dedi. Conte, "Eğer İtalya acele etmezse yakında Filistin devletinin tanınmasına imkan sağlayan şartlar ortadan kalkacak. Çünkü yakında Filistin halkı diye bir şey kalmayacak." diye konuştu.

