CHP'de kongre çıkmazı: Mahkeme kongreye dur dedi, YSK İstanbul Kongresi devam dedi!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verirken YSK'dan dikkat çeken açıklama geldi: Başlayan kongre durdurulamaz!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Karar, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan dava kapsamında kritik bir ara karar verdi.

Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yazısında, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi ve gereği istendi.

KONGRENİN DURDURULMASI İSTENDİ

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.

Davacı Özlem Erkan ile Kamu Hukuku C. Başsavcılığı tarafından açılan dava; CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı partililerin taraf olduğu "Genel Kurul kararlarının iptali" talebi üzerine sürüyor.

CHP: DEVAM EDECEĞİZ

CHP İl yönetimi ise Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının geçerli olduğunu belirterek olağanüstü kongreye devam kararı aldı. Kararın tebliği için de kongrenin yapıldığı salona bir heyetin gittiği öğrenildi.

YSK CHP İL KONGRESİ KARARINI AÇIKLADI

YSK Başkanı Ahmet yener, "CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verilmiştir." dedi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NDE GERGİNLİK

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'ni durdurma kararını tebliğ için gelen heyet, parti yetkilileri ile görüştü. Heyet, mahkemenin kararını tebliğ ederken CHP il kogresi önünde de gerginlik yaşandı.

