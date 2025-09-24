  1. Anasayfa
Niyazi Güneri adaylığını açıkladı: Dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirerek yeniden adaylığını açıkladı.

Yine, yeniden daha güçlü ve başarıya odaklı bir gelecek için Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığına adayım dedi.

Niyazi Güneri’nin paylaşımı şu şekilde;

"Sevgili Pendikli CHP’ye gönül vermiş yol arkadaşlarım,

2 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm Pendik İlçe Başkanlığı görevimde zorluklarla dolu bir süreçten geçtik. Partimizin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılmasına karşı, Genel Başkanımız Özgür Özel ve İl Başkanımız Özgür Çelik önderliğinde hep birlikte dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz.

Bu zorlu görev sırasında, zaman zaman hak ettiğinden fazla değer verdiğimiz kişiler sebebiyle hatalarımız olmuş olabilir. Ancak bu deneyimler bize yol gösterdi ve daha güçlü bir örgüt yapısına yönelmemizi sağladı.

Yeni dönemde, iyi yaptığımız işleri çoğaltarak; kayyuma ve ondan medet umanlara fırsat vermeyerek; Pendik’te örgütlü bir şekilde büyüyerek ve birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara inat yolumuza devam edeceğiz."

