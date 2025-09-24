  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu

BMGK oturumları için New York'ta bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu
Yayınlanma:

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu

BMGK oturumları için New York'ta bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmede Meloni'nin Şara'ya bakışları dikkat çekti, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80. oturumu ABD'nin New York kentinde devam ederken, liderler arasındaki ikili temaslar dikkat çekiyor. Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu

EYETLER DE HAZIR BULUNDU

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu belirtildi.

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu

MELONİ'NİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin en çok konuşulan yanı ise Meloni'nin Şara'ya bakışları oldu. Sıcak görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, defalarca kez paylaşılıp yorum aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: 19 ilde operasyon!İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: 19 ilde operasyon!

Altın coştu gidiyor: Gram 5 bin liranın üzerine çıktı! Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?Altın coştu gidiyor: Gram 5 bin liranın üzerine çıktı! Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

Hangi vicdan buna dayanır: 24 Eylül 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleriHangi vicdan buna dayanır: 24 Eylül 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Küresel Sumud Filosu'na dronlarla ses bombaları fırlatıldı: İki gemi hasar gördü
Küresel Sumud Filosu'na dronlarla ses bombaları fırlatıldı: İki gemi hasar gördü
CHP'de kongre çıkmazı: Mahkeme kongreye dur dedi, YSK İstanbul Kongresi devam dedi!
CHP'de kongre çıkmazı: Mahkeme kongreye dur dedi, YSK İstanbul Kongresi devam dedi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: 19 ilde operasyon!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: 19 ilde operasyon!
Hangi vicdan buna dayanır: 24 Eylül 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Hangi vicdan buna dayanır: 24 Eylül 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri
MASAK raporu ortaya çıktı: ABB'nin konser harcamalarında paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış
MASAK raporu ortaya çıktı: ABB'nin konser harcamalarında paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış
Son dakika! CHP'de kaynayan kazan taştı: Berhan Şimşek disipline sevk edildi!
Son dakika! CHP'de kaynayan kazan taştı: Berhan Şimşek disipline sevk edildi!
İçişleri Bakanlığı harekete geçti: İzmir'de çöpleri toplanmayan 3 CHP'li belediyeye inceleme
İçişleri Bakanlığı harekete geçti: İzmir'de çöpleri toplanmayan 3 CHP'li belediyeye inceleme