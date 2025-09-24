Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışı gündem oldu

BMGK oturumları için New York'ta bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmede Meloni'nin Şara'ya bakışları dikkat çekti, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80. oturumu ABD'nin New York kentinde devam ederken, liderler arasındaki ikili temaslar dikkat çekiyor. Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

EYETLER DE HAZIR BULUNDU

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu belirtildi.

MELONİ'NİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin en çok konuşulan yanı ise Meloni'nin Şara'ya bakışları oldu. Sıcak görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, defalarca kez paylaşılıp yorum aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düğmeye bastı: 19 ilde operasyon!

Altın coştu gidiyor: Gram 5 bin liranın üzerine çıktı! Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

Haberin Devamı

Hangi vicdan buna dayanır: 24 Eylül 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri