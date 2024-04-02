Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın, sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, aynı aileden biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti.

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Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin, sabun yüklü tıra arkadan çarptığı ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula yönüne gitmekte olan Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Mustafa Altaş (25) yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Nadi Çekin ile yolcu konumunda bulunan eşi Alime Çekin (65) ve Hamide Yıldız Çekin’in (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Ardes, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!

Kazada hayatını kaybeden karı-koca Nadi Çekin (68) ile Alime Çekin (65) öğle namazı, Anne Hamide Yıldız Çekin (30) ve oğlu Ardes Aras Çekin (3) ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından Saruhanlı ilçesinin Kayışlı Mahallesinde toprağa verilecek.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Manisa’daki feci kazada bir aile yok oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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