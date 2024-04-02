Garanti Bankası’dan emeklilere müjde: Nisan ayında en yüksek ödeme açıklaması geldi, tam tamına 19.000!

Türkiye’nin önemli bankalarından biri olan Garanti, SSK ve ve Bağkur emeklisi için promosyon detaylarını paylaştı.

Seçimin bitmesiyle birlikte vatandaşın gündemi yeniden ekonomi oldu. Özellikle de emekliler geçim sıkıntısından dolayı alternatif aramaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, emekliler için ekstra kampanya sağlıyor.

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GARANTİ’DEN PROMOSYON VE KREDİ İMKANI

Emekliler, bankaların dağıtacağı promosyon ve kredi miktarılarını yakından takip ediyor. Özellikle de promosyon ödemesi emekliler için büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı, bankaların 8 bin ila 12 bin lira arasında ödeme yapabileceğini aktarmıştı.

Garanti Bankası, emekliler için hem promosyon hem de kredi imkanını birlikte sunuyor. Gelen duyuruya göre gerekli şartları sağlayan emekliler için 19 bin liraya kadar ödeme sağlanacak.

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