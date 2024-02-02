Manisa OSB’de çıkan feci yangın can aldı!

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki, Mitsubishi Electric fabrikası inşaatında, platform üzerinde kaynak yapan 2 işçi, çıkan yangında kendilerini platformdan, aşağı atarak kaçmak isterken, yanan köpüklerin üzerine düşmeleri sonucu yanarak can verdi.

YAYINLAMA
Google News
Manisa OSB’de çıkan feci yangın can aldı!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Mitsubishi Electric fabrikası inşaatında çıkan yangında 2 işçi yanarak feci şekilde can verdi. Platformda kaynak yaparken çıkan yangından kendilerini kurtarmak isteyen işçilerin kendilerini platformdan aşağı bıraktıkları ve yanan maddelerin üzerine düştükleri, işçileri görmeyen diğer çalışanların da yangını söndürmek için iki işçinin içinde bulunduğu yanan maddelerin üzerine kepçeyle kum attıkları öğrenildi.

ÇIKAN FECİ YANGINDA 2 İŞÇİ KURTARILAMADI

Yangın Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mitsubishi Electric fabrikası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibaba Gökalp ile Zülfü Çınar, 5 metre yükseklikteki platformda kaynak yaptıkları sırada kıvılcımlar platformun altında istifli bulunan izolasyon malzemelerine sıçradı. Yangının birden büyümesi üzerine alevler platforma doğru yükselmeye başlayınca panikleyen Alibaba Gökalp ile Zülfü Çınar yangından kurtulmak için kendilerini platformdan aşağı bıraktı. Yanan bölgenin içine düşerek üzerlerine yapışan köpükler nedeniyle yanarak feci şekilde can veren iki işçiyi görmeyen diğer çalışanlar yangını söndürmek için iki işçinin de bulunduğu alana kum döktü. Yanan işçiler aynı zamanda göçük altında kaldı.

Manisa OSB’de feci yangın: 2 işçi yanarak öldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Manisa OSB’de feci yangın: 2 işçi yanarak öldü

Hayatını kaybeden iki işçinin de Tuncelili oldukları, Manisa’ya çalışmak için geldikleri öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yurt dışına kaçırılan 61,9 milyon dolar değerindeki tarihi eserler, titiz çalışmalar sonucunda geri getirildiYurt dışına kaçırılan 61,9 milyon dolar değerindeki tarihi eserler, titiz çalışmalar sonucunda geri getirildi

İntihar için çatıya çıkan adama, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek vazgeçirmeye çalıştılarİntihar için çatıya çıkan adama, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek vazgeçirmeye çalıştılar

Usta yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Peki Alev Alatlı kimdir, neden öldü?Usta yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Peki Alev Alatlı kimdir, neden öldü?

Taksici cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 19 yaşındaki saldırgan bakın neden öldürmüş!Taksici cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 19 yaşındaki saldırgan bakın neden öldürmüş!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sevgilisinin eğlence mekanında çalışmasını istemedi, Red cevap alınca kurşun yağdırdı!
Sevgilisinin eğlence mekanında çalışmasını istemedi, Red cevap alınca kurşun yağdırdı!
Kızının sevgilisi azraili oldu! Talihsiz kadın, kolundaki bilezikleri için katledildi!
Kızının sevgilisi azraili oldu! Talihsiz kadın, kolundaki bilezikleri için katledildi!
MİT'ten MOSSAD'a ikinci büyük operasyon, casusluk ve İstihbarat ağı çökertildi
MİT'ten MOSSAD'a ikinci büyük operasyon, casusluk ve İstihbarat ağı çökertildi
Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?
Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?
Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları
Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları
Arkadaşını vuran zanlıdan adliye önünde şok eden ifadeler: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım abi"
Arkadaşını vuran zanlıdan adliye önünde şok eden ifadeler: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım abi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa adayları açıkladı. İşte İsim isim Bursa Belediye Başkan adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa adayları açıkladı. İşte İsim isim Bursa Belediye Başkan adayları
Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki aileyi zehirledi! 1 çocuğun ölümüne sebep oldu!
Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki aileyi zehirledi! 1 çocuğun ölümüne sebep oldu!
TEM'de feci kaza! Tırla çarpışan otomobil konserve kutusu gibi ezildi!
TEM'de feci kaza! Tırla çarpışan otomobil konserve kutusu gibi ezildi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, sis don buzlanmaya dikkat! 2 Şubat Cuma tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu
Meteoroloji uyardı, sis don buzlanmaya dikkat! 2 Şubat Cuma tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu
Altın zirve yaptı o kritik eşiği aştı! Gram çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Cuma güncel altın fiyatları
Altın zirve yaptı o kritik eşiği aştı! Gram çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Cuma güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun
Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu! 50 milyon liralık ürün ele geçirildi!
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu! 50 milyon liralık ürün ele geçirildi!
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi