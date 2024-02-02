Manisa OSB’de çıkan feci yangın can aldı!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Mitsubishi Electric fabrikası inşaatında çıkan yangında 2 işçi yanarak feci şekilde can verdi. Platformda kaynak yaparken çıkan yangından kendilerini kurtarmak isteyen işçilerin kendilerini platformdan aşağı bıraktıkları ve yanan maddelerin üzerine düştükleri, işçileri görmeyen diğer çalışanların da yangını söndürmek için iki işçinin içinde bulunduğu yanan maddelerin üzerine kepçeyle kum attıkları öğrenildi.

ÇIKAN FECİ YANGINDA 2 İŞÇİ KURTARILAMADI

Yangın Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mitsubishi Electric fabrikası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibaba Gökalp ile Zülfü Çınar, 5 metre yükseklikteki platformda kaynak yaptıkları sırada kıvılcımlar platformun altında istifli bulunan izolasyon malzemelerine sıçradı. Yangının birden büyümesi üzerine alevler platforma doğru yükselmeye başlayınca panikleyen Alibaba Gökalp ile Zülfü Çınar yangından kurtulmak için kendilerini platformdan aşağı bıraktı. Yanan bölgenin içine düşerek üzerlerine yapışan köpükler nedeniyle yanarak feci şekilde can veren iki işçiyi görmeyen diğer çalışanlar yangını söndürmek için iki işçinin de bulunduğu alana kum döktü. Yanan işçiler aynı zamanda göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki işçinin de Tuncelili oldukları, Manisa’ya çalışmak için geldikleri öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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