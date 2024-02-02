Taksici cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 19 yaşındaki saldırgan bakın neden öldürmüş!

İzmir Gaziemir'de taksi şoförü Oğuz Erga, yolda beklerken üşümemesi için aracına aldığı şahıs tarafından 3 kurşunla katledilmişti. Katil zanlısı yakalanırken katilin ilk ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı D.A ifadesinde cinayeti planlı bir şekilde işlemediğini öne sürdü.

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Taksici cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 19 yaşındaki saldırgan bakın neden öldürmüş!

İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına yolcu olarak binen bir kişi tarafından vurulmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erge, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası hareket geçen ekipler, katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

Görüntüleri inceleyen ekipler; zanlının Erge'ni cep telefonu ve kulaklığını da çaldığını da kayıtlara geçirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan katil zanlısı Delil Aysal tutuklandı.

GASP AMACIYLA YAPMADIM

Taksiye gasp amacıyla binmediğini belirten Aysal, ifadesinde olayı planlamadığını, tamamen spontane geliştiğini söyledi. Görüntüleri inceleyen ekipler; zanlının Erge'ni cep telefonu ve kulaklığını da çaldığını da kayıtlara geçirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan katil zanlısı Delil Aysal tutuklandı.

"Soğuk hava alayım dedim"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyulmuştu.

Suç aletiyle yakalanmıştı

Olayla ilgili soruşturmaya devam eden ekipler, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, suç aleti silahla birlikte saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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