İntihar için çatıya çıkan adama, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek vazgeçirmeye çalıştılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bunalıma giren şahıs, merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların gözleri önünde, kendini aşağı atmaya teşebbüs eden şahıs ikna çabalarıyla, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek intihardan vazgeçirildi.

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İntihar için çatıya çıkan adama, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek vazgeçirmeye çalıştılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman yüreklerin ağza geldiği olayda şahıs ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş merkezinin çatısında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki kişiyi görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsı sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşın, "Ölmek çözüm değil. Senin çocuğun var, bebeğin var. Daha doğmamış bebeğin var" dediği duyuldu.

İntihar için çatıya çıkan adama, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek vazgeçirmeye çalıştılar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı yol üzerinde minder açtı, polisler ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman aşağıya sarkarak yürekleri ağza getiren şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi. Şahsın ekonomik sıkıntılar yaşadığı, bu sebeple intihara kalkıştığı iddia edildi.

İntihar için çatıya çıkan adama, "Senin çocuğun var. Daha doğmamış bebeğin var" diyerek vazgeçirmeye çalıştılar

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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