İsrail'de seçim sonrası kaos: Sokaklar fena karıştı!

İsrail'de seçimlerin ardından siyasi belirsizlik sürerken Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını ve Yahudi-Arap partilerinin ortak hükümet kurmasını isteyen göstericilere polis müdahale etti. Seçimlerde hiçbir bloğun tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması, ülkedeki koalisyon tartışmalarını alevlendirdi.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından siyasi belirsizlik devam ederken, 28 Ekim akşamı Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da protestolar düzenlendi.Tel Aviv'deki Mesila Parkı'nda toplanan göstericiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü. Yürüyüşün ardından oturma eylemi yapan protestocular, Netanyahu'nun görevinden ayrılmasını ve Yahudi ile Arap partilerinin birlikte yer alacağı bir hükümet kurulmasını istedi.Benzer gösteriler Kudüs'teki Paris Meydanı ve Hayfa'daki UNESCO Meydanı'nda da gerçekleştirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, üç kentteki eylemlere yaklaşık 300 kişi katıldı.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Tel Aviv'deki protesto sırasında göstericilerin yolu kapatması üzerine polis müdahalede bulundu.Güvenlik güçlerinin bazı protestocuları iterek ve yerde sürükleyerek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.Göstericiler ise müdahaleye rağmen Yahudi ve Arap toplumlarının siyasi işbirliği yapması yönündeki çağrılarını sürdürdü.

"YAHUDİ-ARAP HÜKÜMETİNE EVET"

Eylemlerde taşınan pankartlarda barış, eşitlik ve ortak yönetim talepleri öne çıktı.Göstericiler, "Arap, Yahudi, birlikte kazanacağız", "Bir kan ile diğer kan arasında fark yok" ve "Barış, eşitlik, toplumsal adalet" sloganları attı.Bazı pankartlarda "Herkes için özgürlük, nehirden denize" ve "Yahudi-Arap hükümetine evet" ifadeleri yer aldı.

ORGANİZATÖRLERDEN ORTAK YAŞAM ÇAĞRISI

Filistin basınına konuşan gösteri organizatörlerinden 26 yaşındaki Adi Danino, eylemlerin amacının Yahudiler ve Araplar arasında ortak bir sivil hareket oluşturmak olduğunu belirtti.Danino, iki toplumun birlikte hareket ederek seçilmiş siyasetçilere ortak bir mesaj vermesini istediklerini söyledi.Gösterilerin yalnızca hükümet değişikliği talebiyle sınırlı olmadığı, toplumlar arasında siyasi ve toplumsal işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısını da içerdiği belirtildi.

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SEÇİMDE NETANYAHU'YA ÇOĞUNLUK ÇIKMADI

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından açıklanan kısmi sonuçlar, hükümet kurma sürecinin zorlu geçebileceğini ortaya koydu.Merkez Seçim Komisyonunun 28 Ekim gecesi açıkladığı verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayılırken Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli parlamentoda 53 milletvekilliğine ulaştı.Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun 48, Arap partilerinin ise 19 sandalye kazanması öngörüldü.Hükümet kurabilmek için gereken 61 sandalye sınırına hiçbir blok tek başına ulaşamadı. Bu tablo, Arap partilerinin koalisyon görüşmelerindeki önemini artırdı.

ARAP PARTİLERİ KİLİT KONUMA GELDİ

Seçim sonuçlarına göre Birleşik Liste ve Ra'am partilerinin toplam 19 sandalye elde etmesi bekleniyor. Bu sayı, Arap partilerinin mevcut parlamentodaki toplam 10 sandalyesine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.Eisenkot liderliğindeki 48 sandalyeli muhalefet bloğunun Arap partilerinin desteğini alması halinde 67 sandalyelik bir çoğunluğa ulaşması matematiksel olarak mümkün.Ancak muhalefetteki bazı partilerin seçim öncesinde Arap partileriyle koalisyon kurmaya karşı çıkması, bu seçeneğin hayata geçirilmesinin önündeki başlıca engellerden biri olarak görülüyor.

YAİR GOLAN'DAN NETANYAHU'YA KARŞI ORTAKLIK ÇAĞRISI

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, seçim sonuçlarının ardından muhalefetteki partilere Arap siyasi oluşumlarıyla işbirliği yapma çağrısında bulundu.Netanyahu'nun seçimleri kaybettiğini savunan Golan, muhalefetin parlamentodaki çoğunluğu değerlendirmesi gerektiğini belirtti.Golan'ın Gadi Eisenkot ve diğer muhalefet liderleriyle hükümet kurma görüşmeleri gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.Bununla birlikte muhalefet partileri arasında Arap partilerinin kurulacak hükümete dahil edilmesi konusunda henüz ortak bir tutum oluşmadı.

NETANYAHU İSE SAĞ BLOĞU BİR ARADA TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Muhalefetin koalisyon arayışları sürerken Netanyahu'nun da mevcut siyasi ortaklarıyla temaslarını sürdürdüğü bildirildi.İsrail basınına göre Netanyahu, aşırı sağcı ortakları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile yaptığı görüşmelerde sağ bloğun birlikteliğini koruma mesajı verdi.Seçim sonuçlarının ardından ulusal birlik hükümeti kurulması ihtimali de tartışılmaya başlandı. Ancak tarafların mevcut siyasi tutumları, böyle bir uzlaşmanın önünde ciddi engeller bulunduğunu gösteriyor.

GÖZLER KALAN OYLARDA VE KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE

İsrail'de oy sayımı henüz tamamlanmadı. Askerler, diplomatlar ve görev yaptıkları yerlerde oy kullanamayan seçmenlerin zarfları, sayımın son aşamasında değerlendiriliyor.Kesin sonuçların 4 Kasım'da açıklanması beklenirken, siyasi partilerin hükümet kurma görüşmelerine yönelik hazırlıkları sürüyor.Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da düzenlenen gösteriler ise koalisyon tartışmalarının yalnızca siyasi partiler arasında değil, sokakta da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

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