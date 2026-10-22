Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın miting sırasında yaptığı hareketler dikkat çekti. Trump, konuşması sırasında halterci taklidi yaptı ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı mitingde kadınlar kategorisinde yarışan trans atletleri eleştirirken sahnede halterci taklidi yaptı.

Trump'ın jest ve mimikleriyle abartılı bir şekilde sergilediği performans kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TRANS HALTERCİYİ TAKLİT ETTİ

Trump, konuşması sırasında kadın bir sporcunun ağır bir halteri kaldırmaya çalışırken zorlandığı anları nefes nefese kalarak ve abartılı beden dili kullanarak taklit etti. Ardından trans bir kadın atletin aynı ağırlığı hiçbir zorluk çekmeden, gayet rahat bir şekilde tek hamlede kaldırdığını canlandırdı.

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