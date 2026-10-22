  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın miting sırasında yaptığı hareketler dikkat çekti. Trump, konuşması sırasında halterci taklidi yaptı ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!
Yayınlanma:

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın miting sırasında yaptığı hareketler dikkat çekti. Trump, konuşması sırasında halterci taklidi yaptı ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı mitingde kadınlar kategorisinde yarışan trans atletleri eleştirirken sahnede halterci taklidi yaptı.

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

Trump'ın jest ve mimikleriyle abartılı bir şekilde sergilediği performans kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

TRANS HALTERCİYİ TAKLİT ETTİ

Trump, konuşması sırasında kadın bir sporcunun ağır bir halteri kaldırmaya çalışırken zorlandığı anları nefes nefese kalarak ve abartılı beden dili kullanarak taklit etti. Ardından trans bir kadın atletin aynı ağırlığı hiçbir zorluk çekmeden, gayet rahat bir şekilde tek hamlede kaldırdığını canlandırdı.

Trump ilginç hareketlerine yenisini ekledi: Miting konuşmasında trans halterci taklidi yaptı!

Merkez Bankası 9 ay sonra faiz indirdi!Merkez Bankası 9 ay sonra faiz indirdi!

Eşek ve Katır eti helal mi? Diyanet'ten fetva geldiEşek ve Katır eti helal mi? Diyanet'ten fetva geldi

Dünya diken üstünde: Yazılımsal güvenlik açığı ortaya çıktı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklamasıDünya diken üstünde: Yazılımsal güvenlik açığı ortaya çıktı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Pazar yerinde can pazarı: İHA saldırısında ölü sayısı artıyor!
Pazar yerinde can pazarı: İHA saldırısında ölü sayısı artıyor!
Suudi Arabistan'ın başı Husilerle dertte: İngiltere'den destek: Savaş uçakları yola çıktı!
Suudi Arabistan'ın başı Husilerle dertte: İngiltere'den destek: Savaş uçakları yola çıktı!
Dünya Baba Vanga’nın Kasım 2026 kehanetini konuşuyor!
Dünya Baba Vanga’nın Kasım 2026 kehanetini konuşuyor!
Dünya bu akıl almaz olayı konuşuyor: İstismar ettikleri 9 çocuğun ayak parmakları arasına çivi bile çakmışlar!
Dünya bu akıl almaz olayı konuşuyor: İstismar ettikleri 9 çocuğun ayak parmakları arasına çivi bile çakmışlar!
BM, ''iğrenç'' dedi: Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı!
BM, ''iğrenç'' dedi: Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı!
Azerbaycan'da kılık kıyafet düzenlemesi sürüyor: Bu seferki şart kadın öğretmenlere...
Azerbaycan'da kılık kıyafet düzenlemesi sürüyor: Bu seferki şart kadın öğretmenlere...
Nijerya’da düşen askeri uçakta onlarca ölü var! Türkiye'den taziye mesajı...
Nijerya’da düşen askeri uçakta onlarca ölü var! Türkiye'den taziye mesajı...