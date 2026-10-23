Çin'in Tibet Özerk Bölgesi 7 büyüklüğünde depremle sallandı!

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

inhua'nın haberine göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan depremde 300'den fazla ev yıkıldı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi yaralandı.

Afet bölgesine 300 polis ile 347 itfaiye ve kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılardan 11'inin durumu ciddiyetini korurken hafif yaralı 21 kişi hastanelerde tedavi edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artabileceğinden endişe ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.

Açıklamada depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılmıştı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıklamıştı.

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.

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