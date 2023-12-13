Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'dan Halil Umut Meler Açıklaması: TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Uzun bir toplantı oldu. Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülke futbolunun marka değerine zarar verilmiştir. Böyle bir şiddet içeren olayın amasız fakatsız olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Halil Umut Meler'in yaşadıkları hepimizin içini acıttı. En çok da ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine ve kıymetli ailesine çok geçmiş olsun. Önemli olan Türkiye'nin bir numaralı hakeminin sağlığına kavuşması ve o anın şoku, üzüntüsüyle aldığı kararı gözden geçirerek yeşil sahalara dönmesidir."

HEPİMİZ NERDEN NEREYE GELDİĞİMİZİ İRDELEMELİYİZ

"Gün cesaretle sorunların üzerine gitme, gerekli adımların atılması günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almalıyız. Buralara nasıl gelindiğini iyi anlamalıyız. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, medya, taraftarlar... Hepimiz nereden, nereye geldiğimizi irdelemeleriyiz. Türk futbolunun geldiği noktayı düşünmek zorundayız. Buraya nasıl geldiğimizi anlarsak, çözüm bulabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var."

TFFNİN BU OLAYLARDA SUÇLAYICI TAVRI KABUL EDİLEMEZ

"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var."

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HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALIDIR

"Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız."

"Asla yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı kullanmak."

BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFASI İSTENDİ Mİ?

Ali Koç: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasının istenmesiyle ilgili bir şey gündeme gelmedi. Az sayıda federasyondan memnun olan kulüpler var. TFF, MHK değişiyor ama sorunlar değişmiyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize iletti, bakalım ne olacak."

"ERTELEME KARARI BAŞKANLARA SORULMADI"

"Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı. Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste viyadükte kurşunlandı. Halen faili meçhuldur ve bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır. Orada bile maçlar oynandı. 'Fenerbahçe maçlara çıkmaza bedelini öder' dendi. Acele bir karar alındı."

"Başkanlarımızın çoğunda hakemlerin hastane çıkış yaptığı açıklamalar, sözcü olarak seçilen kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakem müessesesinin durumu ortada. Performansı da ortada. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandığı için bunları unutacağız diye bir durum yok."

"SON GÜNLERDE ÇOK SAYIDA İDDİA GÜNDEME GELDİ"

"Son dönemde çok sayıda iddia gündeme geldi. Meşhur Serdar Tatlı mektubu ve hakemliği bırakan Kemal Yılmaz olayları var. Kara para aklamalardan bahsedildi. Eyüpspor başkanı şike teklifi geldiğini anlattı. Sayın Erden Timur, Lale Orta'nın bana görüntüler gönderdiğini iddia etti. İki kulüp TFF'den soruşturma istedi ama hala bir sonuç yok. TFF temizlik istiyorsa, son 6 haftadaki konular ortada. Uygun konjonktür sağlandı. Yeter ki istek olsun."

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