Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de Ankara'da oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının bitimi sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e sahanın ortasında saldırarak yumruklamış, ve daha sonra göz altına alınmış tutuklanmıştı. Kocanın olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.

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Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı


Tutuklanma kararı sonrası Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Faruk Koca, şu savunmayı yaptı:

"Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim."

Koca hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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