Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Sizi bitireceğim'

Trendyol Süper Lig'de Ankara'da oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının bitimi sonrası Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından sahanın ortasında saldırıya uğrayarak yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Sizi bitireceğim'

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü hastanede alındı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler ifadesinde, müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

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"BANA SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Hastanede tedavisi devam eden ve yarın taburcu olması beklenen Meler, şunları söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

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