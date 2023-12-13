TFF tüm lig maçlarını süresiz olarak ertelendiklerini duyurmuştu! Liglerin tekrar başlama tarihi açıklandı!

FİFA kokartılı Türk Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonucu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglere süresiz olarak ertelediklerini duyurmuştu. Büyükekşi düzenlediği basın toplantısında maçların başlayacağı tarihi açıkladı.

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TFF tüm lig maçlarını süresiz olarak ertelendiklerini duyurmuştu! Liglerin tekrar başlama tarihi açıklandı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Aralık Salı günü tüm liglerin yeniden başlayacağını duyurdu. Bu hafta sonu oynanması gereken 16. hafta maçları ise 10 Ocak 2024'te yapılacak.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez."

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Disiplin talimatlarımızda, bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz."

"Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak."

"Halil Umut Meler, UEFA ve FIFA tarafından saygıdeğer bir hakemimiz. Kendisinin Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev almasını bekliyoruz.”

Trendyol Süper Lig'de bu haftasonu oynanması gereken 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te yapılacak.

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