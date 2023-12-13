Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Faruk Koca hakem döveceğini böyle ima etmiş!

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlanmış ve maç sonrasında yaşanan olaylar Türk futbol dünyasına kara bir leke olarak düşülmüştü.

Ancak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bugün ortaya çıkan eski bir video kaydı, bu olayın aslında önceden geleceğini aylar önce gözler önüne sermiş...

"Farklı yöntemlere başvuracağım"

Faruk Koca'nın ortaya çıkan videosunda hakemlerin verdiği yanlış kararlara yönelik "Sabrediyorum, yoksa farklı yöntemlere başvuracağım" şeklinde ifadeleri bulunuyor.

TFF 'fair play' ödülü vermişti

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakemleri tehdit etmesinin ardından 2023 Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 'fair play' ödülüne layık görülmüştü. Bu durum futbol camiasında büyük şaşkınlık yaratırken, TFF'nin aldığı bu karar üzerine ödülün geri alınması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı.

Kaynak: İnternethaber