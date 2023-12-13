Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Faruk Koca hakem döveceğini böyle ima etmiş!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, geçmişte verdiği bir röportajında hakemlere yönelik tehdit içeren sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu TFF ise bu açıklamaya rağmen Koca'ya Fair Play ödülü verilmesi TFF olan tepkileri artırdı.

YAYINLAMA
Google News
Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Faruk Koca hakem döveceğini böyle ima etmiş!

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlanmış ve maç sonrasında yaşanan olaylar Türk futbol dünyasına kara bir leke olarak düşülmüştü.

Ancak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bugün ortaya çıkan eski bir video kaydı, bu olayın aslında önceden geleceğini aylar önce gözler önüne sermiş...

"Farklı yöntemlere başvuracağım"

Faruk Koca'nın ortaya çıkan videosunda hakemlerin verdiği yanlış kararlara yönelik "Sabrediyorum, yoksa farklı yöntemlere başvuracağım" şeklinde ifadeleri bulunuyor.

TFF 'fair play' ödülü vermişti

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakemleri tehdit etmesinin ardından 2023 Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 'fair play' ödülüne layık görülmüştü. Bu durum futbol camiasında büyük şaşkınlık yaratırken, TFF'nin aldığı bu karar üzerine ödülün geri alınması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı.

Kaynak: İnternethaber

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul karanlığa gömülecek! 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ açıkladı!
İstanbul karanlığa gömülecek! 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ açıkladı!
Yargıda yeni kriz kapıda! AYM'den yeni Can Atalay kararı! ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti
Yargıda yeni kriz kapıda! AYM'den yeni Can Atalay kararı! ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti
Simpsonlar'ın endişe verici 2024 kehaneti! Güneş patlaması Dünyayı karanlığa mı gömecek?
Simpsonlar'ın endişe verici 2024 kehaneti! Güneş patlaması Dünyayı karanlığa mı gömecek?
Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu: “Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi ülkemize geliyor"
Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu: “Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçi ülkemize geliyor"
Son Haberler
İYİ Parti'de İstanbul depremi! İBB meclis üyeleri Meral Akşener'e rest çekti
İYİ Parti'de İstanbul depremi! İBB meclis üyeleri Meral Akşener'e rest çekti
Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız
Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'dan Halil Umut Meler Açıklaması: TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'dan Halil Umut Meler Açıklaması: TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez
Kiracıları ilgilendiren haber: Ev sahibinin oyununu yargı bozdu!
Kiracıları ilgilendiren haber: Ev sahibinin oyununu yargı bozdu!
Halil Umut Meler saldırı olayıyla dünyaya rezil olduk, İşte dünyadaki gazete manşetleri
Halil Umut Meler saldırı olayıyla dünyaya rezil olduk, İşte dünyadaki gazete manşetleri
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Sizi bitireceğim'
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Sizi bitireceğim'
Çok Okunanlar
AK Partide aday belirleme sürecinin sonuna gelindi, Erdoğan'dan 3 isim önerisi
AK Partide aday belirleme sürecinin sonuna gelindi, Erdoğan'dan 3 isim önerisi
Simpsonlar'ın endişe verici 2024 kehaneti! Güneş patlaması Dünyayı karanlığa mı gömecek?
Simpsonlar'ın endişe verici 2024 kehaneti! Güneş patlaması Dünyayı karanlığa mı gömecek?
Altında son durum ne, altın neden düşüyor, gram çeyrek altın kaç TL? 13 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, altın neden düşüyor, gram çeyrek altın kaç TL? 13 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları
BİM 13-19 Aralık 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta güncel indirimli ürün listesi, Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden..
BİM 13-19 Aralık 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta güncel indirimli ürün listesi, Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden..
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’
Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'