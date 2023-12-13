Saldırıya uğramıştı! Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren MKE Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak yere düşürmüştü. Aldığı darbeyle yere yığılan Meler, sahaya giren bazı kişilerce feci şekilde tekmelenmişti.
Aldığı ağır darbeler sonucu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, 2 gündür tetavi gördüğü özel bir hastaneden bugün taburcu edildi.
HASTANE BAŞHEKİMİ SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Halil Umut Meler'in hastaneden çıkışı sonrası hastaneye Başhekim Mehmet Yörübulut açıklama yaptı.
Hocamızı gayet iyi halde taburcu ettik diyen Yörübulut, "Gözündeki ufak bir şişlik dışında herhangi bir problem kalmadı, meslek hayatında başarılar diliyoruz" dedi.