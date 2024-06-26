Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede fabrika alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrika alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, Balçık bölgesinde bulunan ve solvent bulunduğu öğrenilen bir fabrikada çıktı.
Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber