ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!

ABD'de evlat edindiği çocukları türlü işkencelerle, köle gibi çalıştıran ve istismar eden zengin, sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı.

ABD'de evlat edindiği çocukları köle olarak kullanan zengin sapkınlar dünya medyasında ses getirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde son yılların en korkunç olaylarından biri kayda geçti. Oldukça zengin olan 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather, Salı günü iki gencin harap bir kulübede eski püskü giysilerle kilitli halde bulunmasının ardından tutuklandı. İddialara göre ikili, çocukları köle olarak çalıştırıyor, ayaklarından zincirliyor hatta ahırda uyumalarını sağlıyordu.

BULUNAN ÇOCUKLARIN SİYAHİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Polis ahırda bulunan çiftlikteki çocukların yaşlarının 6, 9 ,11, 14 ve 16 olarak açıkladı. İddialardan en kötüsü ise bu çocukların hepsinin siyahi olması ve sadece ırkları nedeniyle çift tarafından köle yapıldığı yönünde.

Komşular tarafından yapılan şahitlikte ise çocukların tarlada çalışmadan ahırlara dahi giremediği hatta yemek bile bulamadıkları belirtiliyor. Çocukların ifadelerine göre ise tarlada ortalama 12 saat çalıştıklarını ve günde sadece 12 saatte bir yemek yedikleri ortaya çıktı.

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VÜCUTLARINDA İŞKENCE İZİ VAR

Beton bir zeminde hiçbir korunak olmadan uyuduklarını ifade eden çocuklar, vücutlarının her yerinde yaralar meydana geldiğini söyledi. Polis tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise 'Beğenilen' çocukların daha konforlu bir evde kaldığı aktarıldı.

SKANDAL YARATAN İFADELER

Çocuklar mahkemede juri üyelerine karşılaştıkları istismarları da anlattı, ABD basını ise çiftin serbest kalması için 725 bin dolarlık bir kefalet ödemesi gerektiğini ifade etti. Savcılar ise çifti hakkındaki suçlamalar nedeniyle tekrar tutukladı ancak dava hala devam ediyor alacakları cezanın önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

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