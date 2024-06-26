ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!

ABD'de evlat edindiği çocukları türlü işkencelerle köle gibi çalıştıran ve istismar eden zengin sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı.

YAYINLAMA
Google News
ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!

ABD'de evlat edindiği çocukları türlü işkencelerle, köle gibi çalıştıran ve istismar eden zengin, sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı.

ABD'de evlat edindiği çocukları köle olarak kullanan zengin sapkınlar dünya medyasında ses getirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde son yılların en korkunç olaylarından biri kayda geçti. Oldukça zengin olan 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather, Salı günü iki gencin harap bir kulübede eski püskü giysilerle kilitli halde bulunmasının ardından tutuklandı. İddialara göre ikili, çocukları köle olarak çalıştırıyor, ayaklarından zincirliyor hatta ahırda uyumalarını sağlıyordu.

ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!

BULUNAN ÇOCUKLARIN SİYAHİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Polis ahırda bulunan çiftlikteki çocukların yaşlarının 6, 9 ,11, 14 ve 16 olarak açıkladı. İddialardan en kötüsü ise bu çocukların hepsinin siyahi olması ve sadece ırkları nedeniyle çift tarafından köle yapıldığı yönünde.

Komşular tarafından yapılan şahitlikte ise çocukların tarlada çalışmadan ahırlara dahi giremediği hatta yemek bile bulamadıkları belirtiliyor. Çocukların ifadelerine göre ise tarlada ortalama 12 saat çalıştıklarını ve günde sadece 12 saatte bir yemek yedikleri ortaya çıktı.

ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!

VÜCUTLARINDA İŞKENCE İZİ VAR

Beton bir zeminde hiçbir korunak olmadan uyuduklarını ifade eden çocuklar, vücutlarının her yerinde yaralar meydana geldiğini söyledi. Polis tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise 'Beğenilen' çocukların daha konforlu bir evde kaldığı aktarıldı.

SKANDAL YARATAN İFADELER

Çocuklar mahkemede juri üyelerine karşılaştıkları istismarları da anlattı, ABD basını ise çiftin serbest kalması için 725 bin dolarlık bir kefalet ödemesi gerektiğini ifade etti. Savcılar ise çifti hakkındaki suçlamalar nedeniyle tekrar tutukladı ancak dava hala devam ediyor alacakları cezanın önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

TikTo'ta kuzeni tarafından zorla öpüşme görüntüsü yayınlanan 5 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu!TikTo'ta kuzeni tarafından zorla öpüşme görüntüsü yayınlanan 5 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu!

Karayip Korsanları’nda görev alan oyuncunun hazin sonu: Sörf yaparken köpek balıklarına yem olduKarayip Korsanları’nda görev alan oyuncunun hazin sonu: Sörf yaparken köpek balıklarına yem oldu

TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BRICS ülkeleri henüz başaramadı: ABD doları tahttan bir türlü inmedi…
BRICS ülkeleri henüz başaramadı: ABD doları tahttan bir türlü inmedi…
İki ülke arasında akıl almaz düşmanlık: 2 bin balonla bulaşıcı parazit gönderdiler
İki ülke arasında akıl almaz düşmanlık: 2 bin balonla bulaşıcı parazit gönderdiler
Bakan Fidan’dan tüm dünyaya çağrı: 3. Dünya Savaşı riski var…
Bakan Fidan’dan tüm dünyaya çağrı: 3. Dünya Savaşı riski var…
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…
ABD seçimleri yaklaşıyor, heyecan artıyor: Trump’ın kadrosu merak ediliyor…
Son Haberler
Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!
Kocaeli'de fabrikayı saran dev alevler korku yarattı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi!
Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu
Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu
Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacak
Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacak
ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!
ABD'deki sapkın çift dünya medyasını ayağa kaldırdı! Evlatlık çocukların ifadeleri kan dondurdu!
Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…
Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi
Çok Okunanlar
Devletin nefesi alçakların ensesinde | 26 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Devletin nefesi alçakların ensesinde | 26 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Bir tuvalet vakası daha! Dilara Aksüyek, yakalanmamak için kendini mekanın tuvaletine kilitledi
Altın ne kadar, 0.05 gram, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın ne kadar, 0.05 gram, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 26 Haziran 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Uzmanlar uyarıyor sakın o saatlerde dışarı çıkmayın! Bugün hava durumu nasıl? 26 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Uzmanlar uyarıyor sakın o saatlerde dışarı çıkmayın! Bugün hava durumu nasıl? 26 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
İspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptı
İspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptı
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 25 Haziran 2024 güncel altın fiyatları
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu