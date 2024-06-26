TikTo'ta kuzeni tarafından zorla öpüşme görüntüsü yayınlanan 5 yaşındaki çocuğun babası sessizliğini bozdu!

TikTok kullanıcısı Duygu Ö, K.'nın 27 bin takipçili hesabından 5 yaşındaki erkek kuzenini zorla dudağından öptüğü anları paylaştı. Olayın yankıları sürerken çocuğun babasından da bir açıklama geldi.

İSTİSMARA UĞRAYAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABASINDAN ŞAKINLIK VEREN AÇIKLAMA

Duygu Ö, K.'nın kötü bir niyeti olmadığını ifade eden baba, "O bahsettiğiniz insan benim yeğenim. Ben kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Onda bir art niyet aramıyorum, arayamam. Belki bu olay hani bu kadar abartılacak bir olay değil" dedi.