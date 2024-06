Karayip Korsanları’nda görev alan oyuncunun hazin sonu: Sörf yaparken köpek balıklarına yem oldu

Ünlü aktör Tamayo Perry, Hawaii'deki bir köpekbalığı saldırısının ardından öldü. Penélope Cruz ve Johnny Depp'in başrollerini paylaştığı serinin dördüncüsü olan Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'da Perry, buccaneers'dan birini canlandırdı.

Ayrıca Elmore Leonard'ın romanından uyarlanan Owen Wilson sörf filmi The Big Bounce'da dublör olarak rol almıştı.

OYUNCU, KÖPEK BALIKLARINA YEM OLDU

Oahu'nun doğu tarafında doğan Perry, on yıldan fazla bir süredir profesyonel olarak sörf yapıyordu. Eğitmen olduğu Oahu Sörf Deneyimi'ndeki bir tanıtımında, "dünyanın en ölümcül dalgası" sörfü deneyimlerini anlattı.

"Bu küçük zaman adası çocuğu, dünyanın en iyileriyle patlayabilir" diye yazdı. Ayrıca birkaç yıl önce "ölümcül bir deneyime dönüşen ucube bir kazaya" karıştığını söyledi. Şimdi ise hayatını adadığı sörf mesleğinde can verdi.

Belediye Başkanı Rick Blangiardi, Perry'nin ölümünü "trajik bir kayıp" olarak nitelendirdi. "Tamayo efsanevi bir su adamıydı ve çok saygındı. O burada büyüdü ve okyanus güvenlik ekibimizin harika bir üyesiydi" açıklamasını yaptı.

