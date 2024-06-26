Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlileri ve emeklileri üzecek açıklamalarda bulunarak Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacağını belirterek net bir şekilde son noktayı koydu.

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Bakan Işıkhan son noktayı koydu! Asgari ücrete zam yok, emekliye refah payı artışı olmayacak

Bakan Işıkhan asgari ücret açıklamasıyla, merak edilen soruyu cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, emekliye refah payının da gündemde olmadığını belirtti.Asgari ücrete zam beklentilerine Bakan Işıkhan noktayı koydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan asgari ücret açıklamasıyla, son noktayı koydu!

Aralık ayında asgari ücretin bir yıllık olarak belirlendiğini ifade eden Işıkhan, "Göstergeler olumlu geliyor. Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere birlikte olacağız." dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI YOK

Işıkhan, "Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldık. Bunun neticelerini yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle göreceğiz" şeklinde konuştu.

Işıkhan, emekliye refah payının da gündemde olmadığını açıkladı.

Bakan Işıkhan asgari ücret açıklamasıyla, son noktayı koydu!

ASGARi ÜCRETE ARA ZAM OLMAYACAK

2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.

2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.

Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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