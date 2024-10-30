Kış gelmeden mutlaka tüketin! Doğal antibiyotik etkisiyle grip olmayacaksınız

Gaziantepliler, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan kaçınmak için doğal ürünlere daha fazla güveniyor. Bu dönem, bağışıklığı artıran bitkiler arasında zerdeçal, zencefil, ada çayı ve ıhlamur yer alıyor.



Bu mevsimde yerel lezzetlerden zahter de büyük ilgi görüyor. Almacı Pazarında aktar işletmeciliği yapan Semih Sepin, mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlara yoğun şekilde hizmet verdiklerini ve doğal ürünlerin satışlarının her geçen gün arttığını söyledi.

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DOĞAL ANTİBİYOTİK



Sepin, grip ve soğuk algınlığına iyi gelen çayları anlatıyor: "Mevsim geçişiyle nezle ve grip vakalarında artış yaşanıyor. Bu nedenle zahter, ada çayı ve ıhlamur gibi çaylara ilgi arttı. Boğaz ağrısı için zerdeçal ve zencefil de çok popülerdir. Zahter çayı öksürük ve ses kısıklığına iyi gelir."

LİMON EKLEYİNCE FAYDASI DAHA DA ARTIYOR



Sepin, bitki çaylarının tüketim sıklığına ilişkin olarak, "Vatandaşlar özellikle zahter çayını tercih ediyor" dedi. Acı olduğu için zencefil ve zerdeçal daha fazla yetişkin tarafından tüketilir. Bu çayları her gün içmelisiniz. Zahter çayına limon eklendiğinde etkisini artıracağını söyledi.



Bitkiden bitkiye değişen günlük miktarlarda bitki çayı tüketilmelidir. Örneğin, 15 gramdan fazla ada çayı mide bulantısı, kramplar ve denge bozuklukları yapabilir; rezene çayı ise konfüzyonlara neden olabilir.