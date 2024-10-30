Savcıyı tehdit etmişlerdi! Yenidoğan çetesi bu yüzden savcıyı tehdit etmiş

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Engin Yavuz'u makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in, "Bunlar tehlikeli insanlar, savcıyı öldüreceklerdi" dedi.



İfadelerinde Zengin, savcının tehditin ardından beş kişiyle birlikte tutuklattığı Yavuz Çelik ve Baki Çelik tarafından hedef alındı.



Kendini İçişleri eski Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin, avukat Aylin Arslantatar ile birlikte savcıya ölüm tehditleri ederken, Zengin'in "Bu kişiler Papa suikastını yapmış kişiler" olarak tanıttığı ve tutuklandıktan sonra "Sokakta çok güçlüler, savcıyı öldüreceklerdi, uyarmak istedim" dediği tutuklu şüpheliler Baki Çelik ve Yavuz Çelik'in de Mustafa Kemal Zengin'i suçladığı ortaya çıktı.

Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılması için Mustafa Kemal Zengin ile görüştüğünü belirten Yavuz Çelik, "Tuğçe'yi annesiyle birlikte okuttuk, hemşire oldu" dedi. Tutuklanmadan önce Tuğçe, Beylikdüzü ilçesindeki Özel Birinci Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak göreve başladı.

Daha sonra Mustafa Kemal Zengin ile karşılaştıklarında, kızının tutukluluğu hakkında konuştuklarını ve "Kendisi bana 'Kaç yıldır tanışıyoruz, yardımcı olmak isterim, sen Tuğçe'nin bilgilerini ve dosya numarasını ver' dedi" dedi. Ben de bunu yaptım. Konuşmalarından avukat çevresinde bir araştırma yapacağını düşündüm. "Haber vereceğim" dedi. Bu görüşmeden on ila on beş gün sonra Mustafa Kemal zengin otoparka geldi ve orada oturduk. Kızımız Tuğçe'nin dosyasını incelediğini ve yakın zamanda ek bir ifade alınacağını söyledi. Bununla birlikte, bu bilgiyi kimden aldığını açıklamadı.açıklama yaptı.

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SAVCIYI HEMŞİRE İÇİN TEHDİT ETMİŞ

Çelik, "Ben de Tuğçe'nin avukatı ve sevgilisi Mustafa G.'yi çağırdım, durumu anlattım" dedi. Bununla ilgili olarak bana, Tuğçe'nin bu dosyada en masum kişi olduğunu ve suçsuz olduğunu itiraf etmesi gerektiğini söyledi. Otoparktan arabasıyla çıktı.ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, "Mustafa Kemal Zengin, kardeşim Yavuz Çelik ve bana 2,5 ay önce emekli hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu, avukatlık yaptıklarını, işlerin de iyi olduğunu, emniyette gözaltında bulunan Tuğçe Toptemel dosyasını onlara verebileceğini" belirtti. Bununla birlikte, Tuğçe Toptemel'in erkek arkadaşının avukat olduğu için dosyayı kendisinin takip ettiğini belirterek bu öneriyi reddettim. Savcının kimliğini bilmiyorum ve Mustafa Kemal Zengin ile bu konuda hiçbir konuşmamız olmadı."" diye ekledi.