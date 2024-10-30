Green Card başvurusu nasıl yapılır? 2024 Green Card son başvuru tarihi

Her yıl onlarca ülkeden binlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart çekilişi bu yıl da devam ediyor. 1990 yılında Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin ortak desteğiyle başlatılan Yeşil Kart çekilişi, her yıl yaklaşık 50.000 göçmeni ABD'ye kabul ediyor.



Kasım ayının ilk haftasına kadar Green Card başvuruları yapılabilecek. Yeşil Kart çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Savcıyı tehdit etmişlerdi! Yenidoğan çetesi bu yüzden savcıyı tehdit etmiş

Emekli maaşı için büyük risk! Uzman isim 2025 emekli maaşı için rakam verdi





GREEN CARD BAŞVURUSU



Geçen yılki Green Card başvurularının sonuçları 4 Mayıs 2024'te açıklandı. Green Card başvurularının bu yıl da mayıs ayının ilk haftasına kadar tamamlanması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



DV Lottery, Green Card çekilişi için başvuruları ücretsiz bir şekilde kabul eder. Sonuç olarak, DV Lottery'nin resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapmak için resmi bir kuruma gitmenize gerek yok.



Green Card başvurusunda bulunanlar, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz doldurmalıdır.