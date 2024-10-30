Emekli maaşı için büyük risk! Uzman isim 2025 emekli maaşı için rakam verdi

Ekonomik krizden biraz olsun kurtulmak için milyonlarca emekli, yeni maaşları beklemeye başladı. Asgari ücret, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zamlıyken, emeklilere herhangi bir ara zam yapılmamıştı.

EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLMASI GEREKİYOR?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılına kadar emekli maaşı zamlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Yılmaz, Eylül ayından itibaren emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkının %8,92 olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar her ay enflasyon %1 artarsa farkın %12,22 olacağını belirtti. Yılmaz, ilerleyen süreçte aylık enflasyon %2 olursa emeklilerin yıl sonu enflasyon farkının %15,59 olacağını, aylık enflasyon %3 olursa farkın %19.32 olarak maaşlara yansıyacağını belirtti.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşının en düşük seviyesinin 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağını tahmin ederek, "Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir" dedi. Bu konuda hükümet tarafının iyileştirme yapacağına inanıyorum." dedi.