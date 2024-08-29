Kılıçdaroğlu 3 Aralık'da Hakim karşısına çıkacak! İşte o iddianame...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanması üzerine 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Kılıçdaroğlu 3 Aralık'da Hakim karşısına çıkacak! İşte o iddianame...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanması üzerine 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kılıçdaroğlu 3 Aralık'da Hakim karşısına çıkacak!

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 3 Aralık 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu 3 Aralık'da Hakim karşısına çıkacak!

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesi de yer aldı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İddianamede, "Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması istendi.

Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Enflasyon düzeltmesi kararı ile 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkıyor!Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Enflasyon düzeltmesi kararı ile 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkıyor!

Kahve sevenler Pendik'te buluşuyor! ''4. Pendik Kahve Festivali'' başlıyorKahve sevenler Pendik'te buluşuyor! ''4. Pendik Kahve Festivali'' başlıyor

29 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları29 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara siyasetini sallayan yeni gelişme! Sadet Partili ve Gelecek Partili üç milletvekili AK Partiye katılıyor
Ankara siyasetini sallayan yeni gelişme! Sadet Partili ve Gelecek Partili üç milletvekili AK Partiye katılıyor
Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!
Son gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Görüşmemiz sürpriz değil'
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı! 'Görüşmemiz sürpriz değil'
TBMM'den cevap geldi! Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti!
TBMM'den cevap geldi! Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti!
Son Haberler
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Mahsulü elinde kalan çifçi çöpe atmak yerine, bedava vatandaşa dağıttı!
Mahsulü elinde kalan çifçi çöpe atmak yerine, bedava vatandaşa dağıttı!
Çifçiye müjdeli haber: Yüzde 100'ünü devlet ödeyecek!
Çifçiye müjdeli haber: Yüzde 100'ünü devlet ödeyecek!
Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var
Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti
Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı, saatlerce sürecek, o iller dikkat! 29 Ağustos 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı, saatlerce sürecek, o iller dikkat! 29 Ağustos 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Mesut Özil'in tescilli güzel eşi Amine Gülşe, evini paylaştı görenler hayran kaldı! Evin güzelliği şaka mı?
Mesut Özil'in tescilli güzel eşi Amine Gülşe, evini paylaştı görenler hayran kaldı! Evin güzelliği şaka mı?
29 Ağustos 2024 Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin (mazot) LPG ve brent petrol fiyatları
29 Ağustos 2024 Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin (mazot) LPG ve brent petrol fiyatları
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Çakarlı lüks araç konvoyu ile gündem olmuştu! İYİ Parti milletvekili Gürban'dan skandal yeni açıklama!
Çakarlı lüks araç konvoyu ile gündem olmuştu! İYİ Parti milletvekili Gürban'dan skandal yeni açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu
Yorumlananlar
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!