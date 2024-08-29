Kahve sevenler Pendik'te buluşuyor! ''4. Pendik Kahve Festivali'' başlıyor

Pendik Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Pendik Kahve Festivali" Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severlerle buluşuyor.

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Kahve sevenler Pendik'te buluşuyor! ''4. Pendik Kahve Festivali'' başlıyor

30 Ağustos Cuma günü Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımlarıyla açılacak ve 3 gün sürecek festivalde katılımcılar workshop, söyleşiler, canlı müzikler, 360 Derece Video Booth, Kahve Hediye Çarkı ve Karikatürist eğlence köşeleriyle hem eğlenceye hem de kahveye doyacak.
Pendik Kahve Festivali, 30-31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında, Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severlerle buluşuyor.

KAHVE SEVERLER PENDİK'TE BULUŞUYOR

Festival, en özel kahve çeşitlerini, kahvelere dair birçok içeriği ve kahvenin yanında festivale özel eğlence anlayışını misafirleriyle bir araya getiriyor. Lezzetin ve eğlencenin buluştuğu tadım testleri, workshop, söyleşiler, canlı müzikler, 360 Derece Video Booth, Kahve Hediye Çarkı ve Karikatürist eğlence köşeleri de festivalde yer alacak.

HER AKŞAM KONSER OLACAK

Festival, 15 Pendikli firma ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinden 16 katılımcı, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Elazığ ve Pendik’te ikamet eden Brezilyalı baristanın da olduğu 42 katılımcının buluşması ile gerçekleşecek. Ayrıca akşamları düzenlenecek konserlerde Murat Kekilli, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç sahne alacak.

Açılış Tarih ve Saati: 30 Ağustos Cuma 14:00
Yer: Pendik Sahil Meydanı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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