Kaymakam Mehmet Yıldız, Pendikli Gazetecilerin ‘10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı.

Gazetecilerin tam kadro katılım gösterdiği toplantıda basın kuruluşlarının önemine vurgu yapan kaymakam Mehmet Yıldız, Pendikli basın mensuplarının Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendikli basın mensuplarıyla, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mavi Sandal Balıkçısı’nda düzenlenen akşam yemeğinde buluştu.10 Ocak Cuma akşamı Kartal Sahilindeki Mavi Sandal Balıkçısı’nda gerçekleşen kutlama yemeğine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte Mülkiye Başmüfettişi Murat Şener, Pendik Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Fahri Tiril, Pendik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yıldıray Karaca ve Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Şenel Yıldız ve Selda Kaptan katıldı.

Yemek sonrası bir selamlama konuşması yapan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendikli gazetecilerin, işini etik kurallara uygun olarak düzgün yapan samimi gazeteciler olduğunu ve mülki idareler ile çok uyumlu olarak çalıştıklarından duyduğu memnuniyetini ifade etti.

10 Ocak gününün 'Dünya Çalışan Gazeteciler Günü olmasının yanında aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu da dile getiren Kaymakam Mehmet Yıldız’a, Pendikli gazeteciler adına Hatice Odabaş çiçek takdiminde bulundu.

Yerel idarecilerle, yerel gazetecilerin uyum içerisinde çalıştığı ilçenin mülki amiri olan ve bu koordinasyonu başarıyla üstlenen Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın şahsında tüm idarecilerimize teşekkür ediyoruz.

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