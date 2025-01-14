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Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Üst düzey heyet Ankara'ya geliyor!

Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Esed rejiminin yıkılması sonrası Suriye'den Türkiye'ye üst düzey ilk ziyaretin tarihi belli oldu. Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara'ya geliyor.

Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Üst düzey heyet Ankara'ya geliyor!
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Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Esed rejiminin yıkılması sonrası Suriye'den Türkiye'ye üst düzey ilk ziyaretin tarihi belli oldu. Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara'ya geliyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı. Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Üst düzey heyet Ankara'ya geliyor!

ÜST DÜZEY HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Savunma bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile Suriye İstihbarat Başkanı Enes Hattap yarın Ankara'ya geliyor.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek.


Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.

Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Üst düzey heyet Ankara'ya geliyor!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeyban

Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Üst düzey heyet Ankara'ya geliyor!

Savunma bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra

Suriye'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Üst düzey heyet Ankara'ya geliyor!

Suriye İstihbarat Başkanı Enes Hattap

Kaynak: Haber7

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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