Başkan Ahmet Cin, Pendikli Basın Mensuplarıyla Gazeteciler Günü'nde Bir Araya Geldi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, geleneksel basın buluşmasını, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Pendikli basın mensuplarıyla buluşarak gerçekleştirdi. Pendikli gazetecilerin tam kadro katılım sağladığı kahvaltılı toplantıda gazetecilerin gününü kutlayarak konuşmasına başlayan belediye başkanı Ahmet Cin, gerçekleşen ve yapımı devam eden yatırım ve hizmetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN AHMET CİN, GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

10 Ocak Cuma sabahı, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında, gazeteciliğin toplum için önemli bir sorumluluk taşıdığına vurgu yaparak, yerel basının halkın doğru ve tarafsız haber alma hakkını sağlama konusundaki rolüne dikkat çeken Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Gazetecilik, özveri ve fedakârlık gerektiren bir meslektir. Yerel basınımız, Pendik’in gelişimi ve sorunlarının gündeme taşınmasında önemli bir köprü görevi görüyor. Emek veren tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

İSTANBUL’DA YATIRIM VE SOSYAL HİZMETLERDE YİNE İLK SIRADAYIZ

Açıklamalarına ilçede gerçekleştirilen ve yapımı devam eden yatırım ve hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak devam eden Başkan Ahmet Cin, “Pendik Belediyesi olarak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da bütçesinde yatırıma en fazla pay ayıran belediye olmayı sürdüreceğiz. 8,5 milyarlık bütçemizde yüzde 50’ye varan bir oranda yatırım ve sosyal destek hizmetlerine pay ayırmış bir belediye olarak İstanbul’da yatırım ve sosyal hizmetlerde yine ilk sıradayız.” Dedi.

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400 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİ VE 1000 KİŞİLİK KÜLTÜR MERKEZİ

Açıklamalarında halen devam eden yeni belediye hizmet binasının kaba inşaatının tamamlandığı bilgisini de veren başkan Ahmet Cin, “Yeni belediye hizmet binamızın ince işçiliğine başlıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla tüm işlerini tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Veterinerlik binasının arkasında kalan alanda planlanan 400 yataklı yeni devlet hastanemizin inşaatına da önümüzdeki aylarda başlayarak en kısa sürede tamamlayacağız. Aynı şekilde 1000 kişilik yeni bir kültür merkezinin yapımına da yakın bir zamanda başlayacağız.” İfadelerinde bulundu.

Soru cevap bölümüyle devam eden toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Cin, gazetecilerin sorularını içtenlikle cevapladı. Samimi bir sohbet havasında geçen toplantı, temennilerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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