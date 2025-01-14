MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu: Atina ayağını denk alsın!

MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu, ''Atina yönetimi ayağını denk alsın!''

MHP Lideri Bahçeli, DEM Parti'nin gerçekleştirdiği temaslarını 'memnuniyet verici' olarak değerlendirirken; "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonla karşılaşmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Mahşeri vicdanlar çözümü tetikleyecek. Sorunları yok sayarak biteceğini sanmak ahmaklıktır.

Türk ve Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Dünyanın hayranlıkla izlediği Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

"ATİNA YÖNETİMİ AYAĞINI DENK ALSIN"

12 ada Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. 12 adanın Türkiyesiz yaşaması hayaldir. Yunanistan'ın son dönemdeki adımları tarihi yanlışlara gebedir. Türkiye egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Mavi vatandan asla vazgeçmeyiz. Kaybeden asla Türkiye olmayacaktır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

Barışla kazanmak için savaşmak gerekiyorsa, canımızın ve kanımızın vatanımız için bin kez feda olmasını Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

İç cephemiz dengelenmelidir. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. Zaman, Türk Milleti ve Türkiye zamanı. Zemini, Türk ve Türkiye Yüzyılı ile döşenen bir dönem gelmekte.

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Karanlık odaklara tahammül göstermeyiz. Bir ve beraber olmanın kaçınılmaz olduğu mesuliyeti önümüzdedir.

Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Biz gelişmiş bir Türkiye hedefindeyiz, lider Türkiye diyoruz.

Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık.

DEM HEYETİNİN TEMASLARI

DEM heyetinin temasları memnuniyet vericidir. DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir. Terörsüz Türkiye'nin yanından duran herkes değerlidir. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonla karşılaşmalıdır.

Terör örgütü için son gelmiştir. DEM heyeti ile İmralı ile yapılacak ikinci görüşmede terörle bir sonuç alınamadığı hiçbir şart öne sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur.

"PKK'NIN BİTTİĞİ ŞARTSIZ AÇIKLANMALIDIR"

Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki; terörle müzakere yapılmaz sadece mücadele edilir. Hain terör örgütünün sonu gelmiştir. Kürt kardeşlerimizle aramıza kimse giremeyecek, bizi bölemeyecek. PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır. Fırat'ın doğusu ya terörden kurtulmalı ya da terörden kurtarılmalıdır. Terör örgütü için son geldi tutunacağı dal kalmadı.

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimiz hiç değişmedi. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir.

Ne yapacaksak milletçe yapacağız. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız.

Sosyal medya palavralarına inanacak ya da aklı karışacak kimse yoktur. Söylemden daha çok yapılanlara bakıyor ve bakacağız.

"GÖRÜŞMELER UYUMLU VE ONURLUDUR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birçok temaslar yapıldı. DEM'i temsil edenler aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, Terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Muhalefetin erken seçim çağrısına yönelik konuşan Bahçeli, "Seçimleri erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur gerek de yoktur. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı ortadadır. Milletimizin aşına ve işine dair gerçek vaatleri olamaz, bugüne kadar da olmamıştır." dedi.

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