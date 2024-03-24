Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sonrasında herkes bunu soruyor: HPV nedir, nasıl bulaşır?

İnsan papilloma virüsü (HPV), dünyanın birçok yerinde görülüyor. Son günlerde ise Türkiye’nin Karabük ilinde görüldüğü iddia edilen virüs hakkında vatandaş alarma geçti. En yaygın olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur. HPV aşıları, HPV'nin neden olduğu bazı sağlık etkilerini önleyebilir.

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HPV NEDİR?

İnsan papilloma virüsü (HPV) cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyondur. Hemen hemen tüm cinsel olarak aktif insanlar, genellikle semptomsuz olarak hayatlarının bir noktasında enfekte olabilir.

Dünya genelinde sık görülse de ülkemizde yabancı uyruklu insanların gelmesiyle riski oluşmuştur. Birçok farklı HPV türü vardır. Bazı tipler, genital siğiller ve kanserler de dahil olmak üzere sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak bu sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyebilecek aşılar var.

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HPV NASIL YAYILIR?

Virüsü olan biriyle vajinal, anal veya oral seks yaparak HPV alabilirsiniz. En sık vajinal veya anal seks sırasında yayılır. Ayrıca seks sırasında ciltten cilde yakın dokunma yoluyla yayılır. HPV'li bir kişi, hiçbir belirti veya semptomu olmasa bile enfeksiyonu birine geçirebilir.

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Cinsel olarak aktifseniz, sadece bir kişiyle seks yapmış olsanız bile HPV alabilirsiniz. Ayrıca enfeksiyonu olan biriyle seks yaptıktan yıllar sonra semptomlar geliştirebilirsiniz.

HPV NASIL ÖNLENİR?

Aşı olmak, HPV enfeksiyonunu, rahim ağzı kanserini ve HPV ile ilişkili diğer kanserleri önlemenin en iyi yoludur. Tarama, kansere dönüşmeden önce tedavi edilebilen servikal prekanserleri tespit edebilir.

Pozitif bir HPV testinden (veya başka bir tarama yönteminden) sonra, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine dönüşebilecek.

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