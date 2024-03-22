Dünyanın konuştuğu Galler Prensesi Catherine, kanser olduğunu duyurdu…

Galler Prensesi Catherine, Cuma günü kanser teşhisi konduğunu açıkladı. Uzun süredir kaybolduğu söylenen Kate Middleton’un ortaya çıkmasıyla tüm sorular yanıt buldu.

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Dünyanın konuştuğu Galler Prensesi Catherine, kanser olduğunu duyurdu…

Kate olarak bilinen prenses, sosyal medyada yayınlanan bir video bildiriminde teşhisini "büyük bir şok" olarak nitelendirdi.

İngiliz tahtının varisi Prens William ile evli olan 42 yaşındaki Catherine, “Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim. O sırada durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu” açıklamasını yaptı. Yaklaşık iki aydır gözükmeyen prensesin ortaklıkta olmamasının sebebi de belli oldu.

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KATE, TEDAVİYE BAŞLADI

Bir kraliyet kaynağı CNN'e verdiği demeçte, prensesin Şubat ayı sonlarında önleyici kemoterapiye başladığını söyledi. Kaynak, Kate'in Paskalya'dan sonra resmi görevlere dönmesi bekleniyor. Ancak sağlık ekibi tarafından bunu yapmak için izin verilene kadar daha fazla çalışmayı erteleyecek. Kate Middleton,

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“Ameliyat başarılı oldu. Ancak ameliyat sonrası yapılan testler kanserin mevcut olduğunu buldu. Bu nedenle sağlık ekibim bir önleyici kemoterapi küründen geçmemi tavsiye etti. Şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım.”

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