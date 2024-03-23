Bilim insanları, HIV virüsünün tedavisi konusunda ilerleme kaydetti

Yeni bir çalışma, enfekte hücrelerden HIV DNA'sını “kesmek” için ilerleme kaydediyor. Çalışma, moleküler makas kullanan HIV için gelecekteki olası bir tedaviyi ortaya çıkardı. İşte konuya ilişkin detaylar…

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Bilim insanları, HIV virüsünün tedavisi konusunda ilerleme kaydetti

HIV tedavisindeki önemli zorluklardan biri, virüsün genomunu konağın DNA'sına entegre etme yeteneğidir ve bu da ortadan kaldırılmasını son derece zorlaştırır. Ancak CRISPR-Cas aracı, HIV DNA'sını izole etmek ve hedeflemek için yeni bir araç sağlar.

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Virüsü kesmek için ekip, mucitlerinin 2020'de Nobel Kimya Ödülü'nü kazandığı bir hastanın genomunda hassas değişikliklere izin veren çığır açan bir yöntem olan CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisini kullandı.

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BİLİM İNSANLARINI HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Bilim adamları, Nobel Ödülü'nü kazanan Crispr gen düzenleme teknolojisini kullanarak enfekte hücrelerden HIV'i ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Crispr, zararlı bölümleri çıkarmak veya devre dışı bırakmak için DNA'yı kesen moleküler makas gibi davranıyor.

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Amaç, virüsü vücuttan tamamen ortadan kaldırmaktır, ancak güvenliği ve etkinliği sağlamak için daha fazla araştırma gereklidir. Mevcut HIV tedavileri virüsü baskılayabilir ancak ortadan kaldıramaz.

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İlk bulgularını tıbbi bir konferansta sunan Amsterdam Üniversitesi ekibi, çalışmalarının hala erken aşamalarda olduğunu ve henüz HIV için bir tedavi olmadığını vurguluyor.

HIV İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Terrence Higgins Trust'tan Richard Angell, HIV hakkında konuştu. Angell şunları söyledi:

“Yıl ve yıllar uzaktayken, bugünün araştırması HIV tedavisi arayışında önemli bir adımdır. Bu teknolojiyi halihazırda HIV ile yaşayanlar için bir tedaviye dönüştürmek için gereken çalışma hızlandırılmalıdır.

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Henüz HIV için bir tedavi olmasa da, inanılmaz derecede etkili HIV tedavimiz olduğunu herkesin bilmesi hayati önem taşıyor. Bu tedavi, HIV ile yaşayan insanların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi bekleyebileceği anlamına gelir.

Sizi HIV'den koruyan ücretsiz bir hap olan PrEP, Birleşik Krallık'taki cinsel sağlık kliniklerinden HIV negatif kişiler için mevcuttur. Birleşik Krallık'ta 2030 yılına kadar yeni HIV vakalarını sona erdirmek için gerekli tüm araçlara sahibiz ve ilk kez bir virüsün aşı veya tedavi olmadan durdurulduğunu işaretliyoruz.”

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