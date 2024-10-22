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  3. Kar feci bastırdı: Kapanan 3 yayla yolunda 8 vatandaş mahsur kaldı!

Kar feci bastırdı: Kapanan 3 yayla yolunda 8 vatandaş mahsur kaldı!

Gümüşhane'de zorlu çalışma sonucu, üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kar feci bastırdı: Kapanan 3 yayla yolunda 8 vatandaş mahsur kaldı!
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Gümüşhane'de zorlu çalışma sonucu, üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarına araçlarıyla giden bazı kişiler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kar feci bastırdı: Kapanan 3 yayla yolunda 8 vatandaş mahsur kaldı!

Kendi imkanları ile kurtulamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Kar feci bastırdı: Kapanan 3 yayla yolunda 8 vatandaş mahsur kaldı!

Bölgeye ulaşan ekipler, İl Özel İdaresi iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu, Gümüşki Yaylası'nda 3, Kadırga Yaylası'nda 1 ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda 4 olmak üzerine 8 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Bu kişilerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak:AA

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