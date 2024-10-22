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Son dakkika! Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi!

DEM Parti, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı Öcalan çağrısına yanıt vererek, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

Son dakkika! Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi!
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DEM Parti, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı Öcalan çağrısına yanıt vererek, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

DEM Parti, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt vererek, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

Son dakkika! Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi!

Türk siyaseti tarihi bir gün yaşıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için bir çağrı yaparak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" ifadelerini kullandı.

Son dakkika! Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi!

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çağrısına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız. Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele diyoruz. Kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim Vakit geçirilmeden acil biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Bu konuda ne gerekirse DEM Parti olarak yapmaya hazır olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum."

Son dakkika! Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi!

Kaynak: Haber7

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