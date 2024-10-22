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Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

Adana'da dün gece kan donduran olay meydana geldi. 26 yaşındaki şizofreni hastası şahıs tabanca ile annesi, anneannesi ve babasına kurşun yağdırdı.

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!
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Adana'da dün gece kan donduran olay meydana geldi. 26 yaşındaki şizofreni hastası şahıs tabanca ile annesi, anneannesi ve babasına kurşun yağdırdı.
Kan donduran olay Adana'nın Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki şizofreni hastası Serdar Aydın, tabanca ile annesi, anneannesi ve babasına ateş ederek katletti. İki kişinin öldüğü bir kişinin ise ağır yaralandığı olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı: Gece boyu uyumalarını beklemiş…

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

HERKESİN UYUMASINI BEKLEDİ

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen işsiz Serdar Aydın, gece herkes uyuduktan sonra tabancayı alıp anne ve babasının uyuduğu yatak odasına girdi.

ÖNCE ANNESİNE SONRA BABASIN KATLETTİ…

Önce annesine daha sonra babasına ateş eden Serdar Aydın daha sonra diğer odada bulunan anneannesine tabancayı doğrultarak tetiğe bastı.

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Serdar Aydın daha sonra 112'yi arayarak, "Annemi, babamı ve anneannemi öldürdüm. Gelin" diyerek adresi verdi.

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri anne Minteha Aydın ile anneanne Ülfet Köse'nin öldüğünü belirledi.

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

Başından yaralanan İlyas Aydın ise hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

Polis olayı gerçekleştiren Serdar Aydın'ı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Adana’da aile katliamı! Ailesinin uyumasını bekleyip, kurşun yağdırdı!

Kaynak: SABAH

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