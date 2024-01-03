Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!

Kağıthane’de bir şahıs önceden birlikte olduğu sevgilisinin erkek arkadaşını yolda görünce elindeki silahla kurşun yağmuruna tututtu.

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Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!

Kağıthane’de bir şahıs eski sevgilisinin erkek arkadaşını, kaldırımda yürüdükleri esnada silahla bacaklarından vurdu. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür T. isimli genç, bir süre önce kız arkadaşından ayrıldı. Bu süreçte şahsın kız arkadaşı, Mahmut C. ile sevgili oldu. Bunu öğrenen Özgür T., Mahmut C.’yi arayarak görüşmek istediğini söyledi. Cadde üstünde buluşan ikili bir süre kaldırımda yürümeye başladı. O esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda silahını çeken Özgür T., Mahmut C.‘ye tabanca işe ateş açarak bacaklarından yaraladı.

ESKİ SEVGİLİSİ KAVGASINDA BACAKLARINDAN VURULDU

Olayın ardından kendisini bekleyen motosiklete binen Özgür T. uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan genci yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından da vurulan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih’teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!

“BELİNDEN SİLAHI ÇIKARDI VE AYAKLARINA İKİ EL ATEŞ ETTİ”

Olayla ilgili konuşan Ferdi Aktaş, “Olay cumartesi günü saat 15.45 sıralarında gerçekleşti. Ben cenaze için buraya geldim. O esnada iki el silah sesi duydum. Aramızda 50 metre vardı. Geldiğimde arkadaş iki bacağından vurulmuş şekilde yerde yatıyordu. Karşıda eczacı vardı. O gelip pansuman yaptı. Ambulans erkenden geldi ve arkadaşı alarak gitti. Kimse neden olduğunu bilmiyor. İkisi beraber yürüyorlardı ve önümden geçtiler. Normal konuşuyorlardı, birisi kaldırımdan aşağı indi. Belinden silahı çıkardı ve ayaklarına iki el ateş etti. Karşıda da motosikleti vardı. Olaydan sonra motosiklete binerek gitti” dedi.

Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!

POLİS SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı gencin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Özgür T. olduğu tespit edildi. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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