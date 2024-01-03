İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde kalabalığın içinde iki bomba yüklü çantanın patlamasıyla 103 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ölü ve yaralıların artmasından endişe ediliyor.

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İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 103 e yükseldiği bildirildi. Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısının da 170'e çıktığı kaydedildi.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU AÇIKLANDI

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

Daha önce yapılan açıklamada Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki iki patlamada 53 kişinin öldüğü, 71 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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