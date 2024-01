Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor. Yargıtay 3. ceza dairesi, daha önce AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymayacağını açıklamasından sonra AYM'nin 2. kez hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar aldı.