Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi

Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor. Yargıtay 3. ceza dairesi, daha önce AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymayacağını açıklamasından sonra AYM'nin 2. kez hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar aldı.

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Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi

Son dakika haberi: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını görüştü.

YARGITAY İLE AYM ARASINDA CAN ATALAY KRİZİ DEVAM EDİYOR

“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırdı. AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay ile ilgili daha önce de “hak ihlali” kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu karara uymama kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dairenin Can Atalay kararı ve Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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