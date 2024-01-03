İstanbul'da korkunç cinayet: Madde bağımlısı genç babasına silah çekti! Baba evlat katili oldu!

İstanbul Kağıthane'de madde bağımlısı olduğu belirtilen 35 yaşındaki adam, babası tarafından çeşitli yerlerinden vurarak öldürüldü. Evlat katili olan acılı baba, polisi arayarak teslim oldu. Gencin uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da korkunç cinayet: Madde bağımlısı genç babasına silah çekti! Baba evlat katili oldu!

Olay, saat 02.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ali Çiftçi, bir süredir uyuşturucu parası yüzünden kargo firmasından emekli babası Erol Çiftçi (56) ve annesi Sıdıka Çiftçi'yi darp etti. Ailesinin bu yüzden evden kovduğu Ali Çiftçi, dün gece saatlerinde babasının olduğu eve geldi. Babasının eve almadığı genç, ona bir daha madde kullanmayacağına dair söz vererek ikna etti. Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğlu Ali Çiftçi'yi eve almak için kapıyı açtı. O esnada oğlu babasına silah çekerek para istedi. İkili arasında çıkan arbedede elinden silahını alan Erol Çiftçi, oğlunu önce omzundan ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu Ali Çiftçi, evde hayatını kaybetti.

Babası tarafından vurulan genç öldü

Olayın ardından baba Erol Çiftçi, polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci kanlar içerisinde yerde buldu. Baba Erol Çiftçi ise olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gencin cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

“Babasına doğru silahı çekmiş, Erol ağabey de silahı elinden alarak vurmuş”

Olayla ilgili konuşan aile yakını Vedat Koçer, “Ali kardeşimiz 35 yaşında madde bağımlısı birisiydi. 6 yıldır bu illeti kullanıyordu. Ailesini çok rahatsız ediyordu. Babası ve annesiyle çok sorunlar yaşadı. Dün gece 02.30 sıralarında Ali eve gelmiş. Babasına kapıyı açmasını söylemiş. Babası artık yatak odasının kapısını bile kilitleyerek yatıyordu. O arada babasına tatlı sözler söylemiş. Ali, babasına, ‘Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen bizim babamızsın' demiş. Erol ağabey, bu laflara kanarak kapıyı açmış. O arada babasına doğru silahı çekmiş. Erol ağabey de silahı elinden alarak vurmuş. İlk önce omzundan vurduktan sonra üç kere de vücuduna mermi almış. Ali evde vefat etmiş. Erol ağabey, emniyeti arayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuş. Sonra ambulans gelerek almış. Ali, son 10 gündür çığırından çıkmıştı. Babasından para isteme mevzusu değil. Erol ağabey, Ali'ye çok paralar verdi. Ali'nin gördüğü halüsinasyonlardan dolayı olay oldu” dedi.

“Beni ve eşimi uyuşturucu parası için darp etti”

Öte yandan emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan Erol Çiftçi, “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Baba Çiftçi, ifadesinde uzun süredir oğlunun kendisinden uyuşturucu madde için para istediğini, eşini ve kendisini darp ederek küfürler savurduğunu, bu yüzden oğlunu evden kovduğunu, olay günü oğlunun tatlı sözler söyleyerek kendisine kapıyı açtırdığını ve silah çektiğini söylediği ancak çıkan arbedede silahı elinden alarak oğluna ateş açtığını belirttiği bilgisine ulaşıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık''
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık''
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, uluslararası şebeke üyesi kadın yakalandı!
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, uluslararası şebeke üyesi kadın yakalandı!
İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu
İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu
Son Haberler
Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir
Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir
İstanbul'da korkunç cinayet: Madde bağımlısı genç babasına silah çekti! Baba evlat katili oldu!
İstanbul'da korkunç cinayet: Madde bağımlısı genç babasına silah çekti! Baba evlat katili oldu!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi
Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi
Motosikletli kurye, devrilen direğin altında feci şekilde can verdi!
Motosikletli kurye, devrilen direğin altında feci şekilde can verdi!
Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'
Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'
Çok Okunanlar
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Meteoroloji o illeri kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle uyardı! 3 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu
Meteoroloji o illeri kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle uyardı! 3 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Mersin sahillerinde üst üste köpek balığı kıyıya vurması korku yarattı!
Mersin sahillerinde üst üste köpek balığı kıyıya vurması korku yarattı!
Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi uzatıldı!
Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi uzatıldı!
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır